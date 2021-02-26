ناهد السباعي تغيب عن دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

أكدت ناهد السباعي غيابها عن دراما رمضان المقبل، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل «النهاية» مع يوسف الشريف، وقالت: إنها كانت تتمنى المشاركة في عمل رمضاني، خصوصاً أن مسلسلاتها التي عرضت خلاله حققت نجاحاً كبيراً، ومنها «ذات»، و«فرتيجو»، و«الحارة»، و«السبع وصايا»، و«الميزان»، و«الزوجة 18» وغيرها، مشيرة إلى أن فتح مواسم جديدة للدراما غير رمضان، ووجود المنصات الإلكترونية أصبح متنفساً مهماً لعرض العديد من المسلسلات المهمة.

وأوضحت أن فيلمها الروائي القصير «هذه ليلتي» شارك من قبل في عدة مهرجانات عربية ودولية، وحصل على الجائزة الذهبية من مهرجان «جنيف الدولي للأفلام الشرقية» بسويسرا، موضحة أنها تجسد فيه شخصية سيدة فقيرة تعيش قي حي شعبي، وتصطحب طفلها المصاب بـ «متلازمة داون» إلى أحد الأحياء الراقية لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ولكن تواجهها مشاكل غير متوقعة.

ولفت إلى أن الفيلم الروائي القصير «هذه ليلتي»، الذي تلعب بطولته مع شريف الدسوقي، والطفل عمرو حسام، وإخراج يوسف نعمان، سيشارك في المسابقة الرسمية في الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير «رؤى» 21 مارس المقبل.

وأوضحت أنها انتهت من تصوير دورها في فيلم «ماكو» مع بسمة ونيكولا معوض، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حول ثمانية أشخاص يقومون برحلة غوص في البحر الأحمر، ويتعرضون للعديد من المشاكل.