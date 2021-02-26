روبي «شغل خواجات»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد روبي لتصوير فيلم جديد بعنوان «شغل خواجات» تأليف شادي سلامة، وجارٍ عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذي يشارك في البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، قالت روبي لـ«الاتحاد»، إنها انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات من ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال موسم الربيع المقبل، ويتضمن 6 أغان، وتعود من خلاله للغناء بعد غياب سنوات انشغلت خلالها بالسينما والدراما.

وتتعاون في الأغنية الأولى لأول مرة مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، والثانية أغنية «يا ولا» كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، والثالثة تتحدث عن «الفراق» بشكل جديد، ألحان خالد حلمي، وتوزيع الموسيقى أحمد إبراهيم، وكلمات حسام سعيد.

وأضافت روبي، أنها بدأت تصوير مشاهد مسلسل «شقة 6 - العين الثالثة»، إخراج محمود كامل، وهو من 15 حلقة، وينتمي لنوعية الإثارة والغموض، وفكرته جديدة على الدراما التلفزيونية.