مشاري البلام.. «الغائب».. الحاضر

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حالة من الحزن خيمت على الساحة الفنية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاة الممثل الكويتي مشاري البلام، الذي وافته المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز 49 عاماً، تأثراً بمضاعفات فيروس «كورونا» المستجد، إثر انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، وتصدر وسم الفنان الراحل #مشاري_البلام قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت كلمات التعازي والمواساة من قبل أصدقائه الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي، معبرين من خلالها عن حزنهم على رحيله، وصدمتهم لدى سماعهم لهذا الخبر، وكذلك جمهوره ومحبيه الذين وصفوه في تغريدات بـ «صانع الابتسامة».

قدم البلام خلال مسيرة فنية امتدت نحو أكثر من 30 عاماً، العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي ستظل محفورة في الذاكرة، ورغم رحيله إلا أنه سيكون «الغائب.. الحاضر» بثلاثة أعمال درامية تلفزيونية دفعة واحدة، والتي من المقرر أن تعرض في رمضان 2021، والتي أعلن عن تفاصيلها وأدواره فيها من خلال حساباته عبر مواقع التواصل قبل وفاته خلال كواليس التصوير، فقد انتهى من تصوير مسلسل جديد بعنوان «بيت الذل» من إخراج أحمد الفردان، وتأليف منى النوفلي وبطولة عبد الرحمن العقل، وصرح البلام سابقاً أنه يقدم ضمن السياق الدرامي للأحداث شخصية مركبة، تكابد صعوبات بسبب موقف تعرضت له، وأشاد بفريق العمل والخط العام للأحداث، ومؤكداً أن هناك خطوطاً درامية عدة ستمثل مفاجأة للجمهور.

«درب الهوى»

العمل الثاني هو مسلسل «درب الهوى»، الذي أعلن أنه يلعب فيه دوراً جديداً، إذ يجسد شخصية أب يعاني بسبب أبنائه، وهو مسلسل عن قصة الكاتبة فاطمة حسين وسيناريو وحوار دخيل النبهان، ومن إخراج حمد البدري، ويشارك في بطولته زهرة عرفات ونور وشهاب حاجية، وإيمان جمال، وتدور أحداثه في شكل اجتماعي، ويعرض بطريقة مختلفة، ويناقش عدداً من قضايا الأسرة.

«الوصية الغائبة»

العمل الثالث والأخير هو مسلسل «الوصية الغائبة» إخراج حسين أبل وتأليف مشاري حمود العميري، وبطولة جاسم النبهان وعبد الله الخضر وزهرة عرفات، وهو من نوعية الأعمال التراثية، يقدم قصة مستوحاة من المجتمع الكويتي في الفترة الممتدة من خمسينيات القرن الماضي، وصولاً إلى السبعينيات.

جودة النصوص

وكان الراحل قد أكد في تصريحات سابقة أنه سعيد بالمشاركة في ثلاثة أعمال دفعة واحدة، موضحاً أن هذه الأعمال يصعب على أي فنان آخر رفضها نظراً لجودة نصوصها، وكذلك للنجوم المشاركين في هذه الأعمال، خلاف وجود طاقم عمل رائع.

إبداع

وعبر بعض الفنانين الكويتيين لـ «الاتحاد» عن حزنهم الشديد لرحيل البلام، ووصفوه بالفنان المبدع والإنسان الخلوق، حيث أكدت الفنانة سعاد عبد الله أن البلام كان فناناً مبدعاً وإنساناً حقيقياً، وقالت: فنياً حقق تميزاً ونجاحاً في جميع الأعمال التي شارك فيها، كان يتعامل مع الجميع بكل الحب والود والطيب، أما إنسانياً فهو إنسان جميل بمعنى الكلمة، خلوق وراق في التعامل، وجميعنا ما شاهد منه إلا كل الخير، فالكلمات تعجز عن الوصف.. وكل التعازي لأسرته وللفن الكويتي.

أما الفنان جاسم النبهان الذي يعتبر أحد الفنانين الذي تعاون معه مؤخراً في مسلسل «الوصية الغائبة»، فأوضح خبر وفاة البلام كان صادماً بالنسبة له ولجميع الفنانين، وأنه كان يتابع حالته الصحية خلال أيامه الأخيرة، وبحكم أنه تعامل معه فنياً، فيرى أنه أحد الفنانين الذي يجمع بين سمة الأخلاق وحلاوة المعشر، إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ما يعرف إلا الحب، لذلك كل من يعرفه لا يستطع إلا أن يحبه، وفي الفن، كان له تأثير واضح وإيجابي ومتفرد في الساحة التمثيلية، ولم يجسد شخصية إلا ولعبها بالشكل المطلوب، وحقق من خلالها نجاحاً لافتاً، وقال: أتذكر أن البلام شاركني في بداياته في بعض المسرحيات، واجتهد حتى أصبح أحد أبرز فناني الكويت في التلفزيون والمسرح، من خلال الأدوار المتعددة المركبة والصعبة التي أداها.