5 ورش لتنمية مهارات «مرشدات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل مفوضية مرشدات الشارقة جهودها لتطوير قدرات منتسباتها مع تقديم إحدى المرشدات المتقدمات واحدة من ورش العمل الخمس الافتراضية التي نظمتها المفوضية، بالتعاون مع جهات مختلفة ضمن برنامج شهر فبراير الجاري، وذلك تماشياً مع أهدافها الرامية إلى تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتعزيز ثقتهنّ بأنفسهن.

وقدمت المرشدة المتقدمة جواهر الميل، ورشة عمل بعنوان «فاصل الكتاب» لتعليم أساسيات التطريز، عبر منصة ويبيكس، وشكلت الورشة للمرشدات المتقدمات (بعمر تراوح بين 16 و18 عاماً) فرصة لتعلم أساسيات التطريز باستخدام الإبرة والخيط، واستخدام هذا الفنّ في صنع فواصل كتب وتزيينها بطريقة مبتكرة يعبّرن من خلالها عن مواهبهن، حيث تعلمن عدداً من المهارات اليدوية، وكيفية تطبيقها في مشاريع بسيطة.

وفي ورشة «فن الزراعة»، تمكنت المرشدات (بعمر تراوح بين 12و15 عاماً) من اكتشاف العديد من الحقائق العلمية عن الطبيعة والتواصل مع عناصرها المختلفة، حيث تعرفن على خطوات تصميم وتزيين أحواض الزراعة بطريقة مستدامة ودون أن تخلف نفايات ضارة بالبيئة.

وهدفت ورشة «التفكير الإيجابي» إلى تطوير مهارات المرشدات في التعامل مع المواقف الحياتية بتفاؤل، والتركيز على التفكير بطريقة إيجابية، إلى جانب تحفيزهن على تطبيق هذه المهارات في شتى نواحي حياتهن الشخصية والعملية، بما يعزز شعورهنّ بالسعادة، ويساعدهنّ على تحقيق النجاح.

وفي ورشة بعنوان «الغذاء الصحي»، تعرفت الزهرات (بعمر تراوح بين 7و11 عاماً) خلال برنامج شهر فبراير على أهمية الطعام الصحي المتوازن وكيفية اختيار المواد المغذية، وتحضير الوجبات الصحية، وفي نهاية الجلسة، أتيحت لهن فرصة تصميم وإعداد رسم تصوري يعبّر عن أفكارهنّ الخاصة حول الأطباق الصحية.

واختتم البرنامج بورشة تضمنت جلسة حوارية بعنوان «كيف تحمين نفسك من فيروس كورونا؟»، هدفت إلى توعية جميع المنتسبات حول جائحة كورونا، حيث شرحت مقدمة الورشة للفتيات أفضل الطرق لحماية أنفسهن ومن حولهن، من خلال اتباع عدد من العادات الصحية اليومية.