5 خطوات لممارسة الرياضة بعد «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

هناك من يعانون لبضعة أيام، حمى خفيفة أو الرعشات والآلام والسعال، بعد التعافي من «كورونا»، لذلك نقل موقع «Net Doctor» عن مدربة الجري الدكتورة جولييت ماكغراتان بعض الخطوات التي تساعد على العودة إلى النشاط وممارسة التمارين بأمان:

شفاء

تنصح جولييت بعدم التظاهر بالقوة، بل كن صريحاً مع نفسك بشأن مدى شعورك بالتعب، ولا تشعر بالقلق إزاء فقدان لياقتك البدنية، حيث إنه من المهم الانتظار حتى تتحسن تماماً.

تمهل

استخدم إحساسك، وابدأ بمسار بطيء لفترة قصيرة، لتنظر كيف تشعر ثم يمكنك زيادة فترة وكثافة التمرين تدريجياً.

نشاط مناسب

إذا شعرت بالتوعك مرة أخرى، أو بالإنهاك التام من النشاط الذي مارسته، فارجع خطوة للوراء، وحاول مرة أخرى بنشاط أسهل.

راحة

نظراً لأن جسدك كان منشغلاً بشفاء نفسه من المرض، عليك ألا تضيف عليه المزيد من العبء، بل تسمح لنفسك بمزيد من النوم والراحة حتى يستعيد جسمك عافيته ويصلح نفسه.

تدرج

خذ الأمور تدريجياً ونظم روتينك، وحتى لو كنت تشعر بأنك تخطو خطوات صغيرة في البداية، لكنك ستستعيد لياقتك بسرعة، وتذكر أن النشاط يساعدك في الحفاظ على نظام المناعة لمحاربة العدوى.