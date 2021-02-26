6 مواد تمنحك الشعر الطويل

أبوظبي (الاتحاد)

الحصول على شعر طويل وكثيف حلم النساء، وتلجأ الكثيرات للمنتجات الكيماوية، إلا أن هناك العديد من المواد الطبيعية توجد في مطبخك، ويمكنك استخدامها عن طريق تدليك فروة الرأس، بما يساعد على طول الشعر وزيادة نموه، وفقاً لموقع «Times of India».

الصبار

يقلل جل الصبار من القشرة ويهدئ فروة الرأس بما يحفز بصيلات الشعر، لذلك يمكنك وضعه عدة مرات في الأسبوع.

زيت جوز الهند

يمكن استخدامه قبل أو بعد غسل شعرك، حيث يساعد تدليك فروة رأسك بزيت جوز الهند على تعزيز صحة شعرك وزيادة لمعانه.

زيت السمك

يمكن أن يساعد تناول أحماض الأوميجا الدهنية في تغذية شعرك من الداخل، فهي محملة بالعناصر الغذائية والبروتينات، كما أنها من مضادات الأكسدة التي تؤدي لتحسين كثافة الشعر وإطالته.

عصير البصل

يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتعزيز الكيراتين، وتدفق الدم إلى فروة الرأس، ويمكن وضع العصير على فروة رأسك وغسله بالشامبو بعد 15 دقيقة.

زيت إكليل الجبل

يحفز نمو الشعر ويطيله بشكل كبير، امزجي بضع قطرات منه في زيت ناقل وقم بتدليكه جيداً في فروة رأسك، ويفضل فعل ذلك عدة مرات في الأسبوع.

الليمون

يمكنك استخدام عصير الليمون على فروة رأسك لأنه لا يساعد على تحسين معدل نمو الشعر فحسب، بل يساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية.