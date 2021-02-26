كيف يواجه الأزواج الضغوط ؟

د. شريف عرفة

تمتلئ حياتنا بمصادر التوتر والضغوط الوظيفية والحياتية.. وكثيراً ما تأتي أوقات يتطلع فيها المرء للعودة لمنزله قاصداً إراحة ذهنة واستعادة عافيته.. فهل هذا ما يحدث حقاً؟

يعتبر شريك الحياة من أهم مصادر الدعم المعنوي في حياة الإنسان.. لذا اهتمت الدراسات بالتركيز على دور كل من الزوجين في تخفيف ضغوط شريكه.. في دراسة فرنسية حديثة نشرت في الدورية العلمية «سايكولوجي أوف مين آند ماسكولينيتي»، أجرتها الباحثتان من جامعة لوزان، أفروديت كابساريدي وليندا تشارفوز.. حاولتا التركيز على كيفية إدارة الزوج لضغوطه النفسية في إطار العلاقة.. فوجدتا أن الرجال أقل تعبيراً عن معاناتهم من ضغوط الحياة، إذا ما قمنا بمقارنتهم بالنساء، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على صحتهم النفسية وشعورهم بالدعم والمؤازرة، إن لم يستطيعوا التعامل مع هذه الضغوط، كما خلصت الدراسة لثلاث نتائج رئيسية يمكن إيجازها فيما يلي:

تصحيح مفهوم الرجولة

وجدت الدراسة أن التشدد في اتباع المعايير الذكورية التقليدية يؤثر سلباً على تعبير الرجال عن الضغط النفسي لشريكهم العاطفي. بمعنى آخر، لو اعتبر الزوج أن الرجولة الحقيقية هي ألا يشكو الرجل ويعبر عن مشاعره، فإن ذلك سيؤدي لكبت مشاعر الزوج وتراكم الضغوط عليه..

ربما لهذا السبب يفضل الرجال التعبير عن آلامهم لأصدقائهم بدلاً من شركاء حياتهم! رغم أن الحديث في هذه الأمور قد يساعد في زيادة الثقة وتقوية العلاقة.

كلمة السر: الزوجة الداعمة

اكتشفت الباحثتان أيضاً أن تعبير الرجل عن ضغوطه النفسية، ومستوى الدعم الذي يعتقد أن شريكة حياته تقدمه له، مرتبط بزيادة سعادته وجودة حياته وتحسن صحته النفسية.

وهو ما يتطلب - بطبيعة الحال - ألا تكون الزوجة متشبعة بمعتقدات مغلوطة عن الذكورة واعتبار أنها تتنافى مع تلقي الدعم والحنان.. بل من المفيد اعتبار الدعم المعنوي المتبادل جزء أصيلاً في العلاقة، ينبغي للطرفين لتقديمه وتلقيه.

تحسين جودة العلاقة

يضيف البحث، أن الرجل الذي يشعر بحرية التعبير لزوجته عن متاعبه والضغوط التي يواجهها، يزداد تقديره لها وتتحسن نظرته تجاهها باعتبارها مصدراً للدعم النفسي، وهو ما يحسن من جودة العلاقة ككل. يرجع السبب لكون «المكاشفة الذاتية» شرط ضروري لتعزيز الثقة المتبادلة في أي علاقة.

لكن ليس معنى هذا أن يقتصر حوار الزوجين على الشكوى والأخبار السيئة.. من الضروري ألا يكون التذمر والتبرم سائداً بين الزوجين بشكل عام، بل ينبغي أن يتجاوزه - بخمسة أضعاف - الحوار الإيجابي والمشاعر الإيجابية، للحفاظ على الرضا الزوجي مرتفعاً «وهو ما يسمى بنسبة جوتمان».