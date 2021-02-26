د. شريف عرفة يكتب: أسوأ لعبة في العالم!

كان «إي تي» ظاهرة غير مسبوقة.. ذلك الفيلم الذي أخرجه وشارك في إنتاجه «ستيفن سبيلبرج» في الثمانينيات، والذي يحكي عن طفل وجد كائناً فضائياً عالقاً في كوكبنا، وقرر أن يساعده في الاتصال بزملائه كي يعود لكوكبه.. كائن اللطيف، حمل تصميمه عيني آينشتاين المندهشتين، قال عنه «سبيلبرج» إنه يحاكي صديقاً خيالياً ابتكره في طفولته كي يواسي نفسه عند طلاق والديه.. حمل الفيلم ملمحاً إنسانياً وتقنياً جعله يخلب لب الجميع، ليحصد خمس جوائز أوسكار، ويجني إيرادات غير مسبوقة تجاوزت فيلم «ستار وورز» الذي ظهر في الفترة نفسها.. ليحفظ له مكاناً راسخاً في قوائم أفضل الأفلام السينمائية في التاريخ.

هنا قرر مسؤولو التسويق أن الوقت قد حان لاعتصار «إي تي» لآخر دولار.. فبعد طباعة صورته على «التيشيرتات» والأكواب وتصنيعه كألعاب بلاستيكية، أعلنت الشركة عن إنتاج لعبة الفيديو الخاصة به.

ما لم يعرفه الجميع وقتها، أن الشركة كانت متعجلة وتريد اللحاق بموسم الإجازات، ولم يكن لديها وقت كاف لإنتاج هذه اللعبة أصلاً.. فكلفوا مهندساً شاباً بمهمة مستحيلة: أن يأتي بفكرة اللعبة وحده، ويصممها ويبرمجها بالكامل - بإمكانات لغات البرمجة المحدودة وقتها - ليقوم بتسليمها خلال أسابيع قليلة!

في شتاء العام نفسه، أُذيعت إعلانات تلفزيونية مبهرة تبدو وكأنها من إخراج «سبيلبرج» شخصياً.. يتسلل فيها «إي تي» لمنزل أسرة الطفل بطل الفيلم، مرتدياً زي بابا نويل، ليعطيه هدية الكريسماس.. والتي هي لعبة الفيديو بالطبع.. كان إعلاناً متقن الصنع، لا يتناسب إطلاقاً مع لقطات اللعبة التي ظهرت في الإعلان نفسه!

كيف لي أن أصف اللعبة؟

في تصميم جرافيكي بدائي، عليك تحريك «إي تي» دون أن تفهم الغاية من ذلك! لا تعرف ما الهدف! ما الذي يحدث بالضبط؟ ما المطلوب مني؟ كيف أنهي اللعبة؟ لماذا مت للتو؟ لماذا أعيش أصلاً؟ هناك فيديوهات عديدة على «يوتيوب» لأشخاص لا زالوا يحاولون لعبها في غيظ ممتزج بالممل والضجر.. لدرجة أنها احتلت - بجدارة - منزلة خاصة، كواحدة من أسوأ ألعاب الفيديو على الإطلاق!

تستوقفني في هذه القصة نقطة مهمة..

لا تتعلق بخطورة التعجل أو الطمع أوعدم إتقان العمل.. لا.. بل بزاوية أخرى ترتبط بتصميم اللعبة نفسها.. فهي مثيرة للاهتمام حقاً..

لو اعتبرت حياتك فيلما، أو لعبة فيديو، فإن ما يجعلها جديرة بأن تعاش هو وجود غاية منها.. الفيلم المثير هو ما تتابعه في شغف، واللعبة الجيدة هي التي تندمج في ممارستها.. وإحساسك بأن حياتك مسلية وتسير في اتجاه ما، هو ما يضفي عليها المعنى.. أياً كانت القيمة الموضوعية المجردة لما تقوم به..

فهناك من يستيقظ ليفكر في كسب قوت يومه، أو لتغيير العالم، أو لمجرد التخطيط لقضاء يوم سعيد.. كل واحد من هؤلاء الأشخاص لديه هدف مختلف يعطي إحساسا بوجود اتجاه لحياته، آنه سائر في طريق ما، متطلعا للغد في أمل.. بينما الاستيقاظ دون هدف أو شغف، كبر أو صغر، فيشبه الحياة داخل هذه اللعبة السخيفة سيئة الصنع، التي تخلو من أي غاية أو متعة.. بل تثير ضجراً يحاكي القلق الوجودي المصاحب لانعدام المعنى..

لذلك..

اجعل حياتك مثل فيلم «إي تي».. لا مثل لعبته!