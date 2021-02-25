ليدي جاجا تعرض 500 ألف دولار لمن يعثر على كلبيها

عرضت نجمة البوب الأميركية ليدي جاجا 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها "كوجي" و"جوستاف"، بحسب ما أدلى به مصدر مطلع اليوم الخميس.

والكلبان من فصيل "البولدوج" الفرنسي وسرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعاهما.

كانت ليدي جاجا، التي تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، في العاصمة الإيطالية روما لتصوير فيلم عندما وقعت سرقتهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن كلاب المغنية الثلاثة، وكلهم من فصيل "البولدوج" الفرنسي، بقيت في هوليوود.

وذكرت الصحيفة أن الشخص المكلف برعاية الكلاب كان يمشي بها مساء أمس الأربعاء عندما أصيب بالرصاص. أما الكلبة الثالثة واسمها "ميس آسيا" فقد هربت وعثر عليها فيما بعد.