إصابة غوريلا وأسدين في حديقة حيوانات بكورونا

أعلنت حديقة الحيوان في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الخميس، أن غوريلا وأسدين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميروسلاف بوبيك، مدير الحديقة إن الغوريلا "ريتشارد"، البالغ من العمر 29 عاما، لا تظهر عليه سوى أعراض خفيفة للغاية، خاصة فقدان الشهية والإرهاق. كما ثبتت إصابة اثنين من أسود حديقة الحيوان بالفيروس.

وأضاف مدير حديقة الحيوان أنه يفترض أن الفيروس انتقل إلى الحيوانات عن طريق القائمين على رعايتها "رغم كل الإجراءات الاحترازية".

وسبق أن أبلغ عن حالات مماثلة في حدائق حيوان أخرى.

بعد تأكد إصابة الحيوانات، أغلقت أبواب حديقة حيوان براغ، التي تضم أكثر من 680 نوعا من الحيوانات.

الغوريلا "ريتشارد" ولد في مدينة فرانكفورت الألمانية في نوفمبر 1991 وهو موجود في حديقة العاصمة التشيكية منذ عام 2003.