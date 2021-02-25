يوتيوب: حسابات للمراهقين تحت إشراف الأسرة

نيويورك (أ ف ب)

تطلق شبكة يوتيوب خلال الأشهر المقبلة حسابات تتيح للمراهقين استخداماً آمناً للمنصة في إطار قيود يفرضها الأهل. وتوفر الخدمة في نسختها التجريبية للأهل إمكانية استخدام حسابهم على غوغل لإدخال أطفالهم إلى يوتيوب مع الإشراف على المضامين المتاحة لهم، وفق ما أعلن مسؤول المنتجات العائلية في المنصة جيمس بيسر. وبفضل خاصية «الاستكشاف»، سيتمكن الأهل من الاطلاع على فيديوهات مصنفة على أنها ملائمة للأطفال في سن التاسعة وما فوق، بينها مقاطع تعليمية وألعاب فيديو ومقاطع موسيقية ومحتويات تثقيفية وإخبارية.