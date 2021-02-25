رحيل الفنان الكويتي مشاري البلام إثر إصابته بكورونا

توفي الفنان الكويتي مشاري البلام عن عمر ناهز 49 عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام كويتية.

دخل البلام المستشفى، قبل أيام، إثر إصابته بالفيروس.

وأعلن، لاحقا، تدهور حالته الصحية بعد انخفاض نسبة الأكسجين.

قدم الفنان الراحل عدداً من الأدوار خلال مسيرته الفنية، حيث أدى شخصية مصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك" ودور الأصم والأبكم في مسلسل "جرح الزمن".

البلام من مواليد العام 1972، وهو أحد الوجوه التي برزت مؤخرا في الساحة الفنية.

كان الراحل، قبل دخوله المستشفى، يصور عددا من الأعمال الفنية منها "درب الهوى" و"الوصية الغائبة" مع عدد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.

بدأ مسيرته الفنية عام 1991 بمشاركة في مسرحية "فري كويت".