أسبوع لندن للموضة ينحاز للطبيعة

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

طرح العديد من دور الأزياء الراقية والعلامات التجارية العالمية تصاميم جريئة وغير معتادة لصيف وربيع 2021، خلال أسبوع لندن للموضة مؤخراً. وجاءت معظم العروض افتراضية، عبر بث أفلام فيديو عن طريق منصة «تي واتش»، بينما لجأ البعض لتقديم التصاميم على عرائس ومجسمات صغيرة، وهي حيل وأفكار ابتكرها المصممون في ظل عرض أقيم اضطرارياً مع غياب الجمهور والنجوم بسبب القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19».

وكان للمجموعة التي قدمتها دار أزياء بيربيري الإنجليزية صدى كبير، حيث افتتحت العروض الخاصة بالملابس الجاهزة للربيع والصيف بمجموعة جمعت بين ألوان البحر والدرجات الترابية الدافئة، منها: البيج، والبني، والموتار، والأخضر، الزيتوني، إلى جانب البرتقالي الذي منحه كبير مصممي الدار الإيطالي ريكاردو تيسي مساحة مميزة.

وقبل بدء عرض مجموعة بيربيري الجديدة، والتي حملت بصماته للعام الثالث على التوالي أعلن ريكاردو بأنها مستوحاة بشكل أساسي من البحر وزرقته ومياهه المتجددة، مشيراً إلى أنها مجموعة مرتبطة بالطبيعة بكل عناصرها، ولذلك لجأ إلى التصاميم المفعمة بالحيوية والروح الشبابية.

ويبدو أن الانحياز للطبيعة فرض البساطة على غالبية الموديلات لنجد الفساتين منسدلة بانسيابية، وقد عادت قصة الايفازيهِ من جديد، واقتحمت الألوان الترابية المشهد، فهي ألوان الأشجار والأرض والغابات، ولعل ذلك السبب في اختيار ريكاردو تصوير العرض في أحد الغابات تحديداً، كما أوضح أنه أحب أن تكون التصاميم قريبة من الشارع ولتتجول العارضات بين الأشجار الضخمة في تصاميم أغلبها عملية وشبابية وبسيطة، فيما ظلت هناك بعض القطع التي تعبر عن اللمسة الكلاسية للدار العريقة، منها المعاطف الطويلة مع فستان أبيض قصير والفساتين الأنيقة البسيطة المطبوعة بألوان متناغمة دافئة، وبعضها يكشف بطانة بطبعة الكاروهات المرتبطة بتصاميم بيربيري.

ولعبت باليتت الألوان التي اختارها بيربري دوراً لافتاً، خاصة من خلال اللون البرتقالي الذي وظفه بطريقة مميزة، حيث دمج بين البساطة والهدوء والطلة الجذابة الراقية في عدد من القطع المتفردة، واعتمد على العديد من الخامات منها الأقطان والحرير والجلد، ونسق معها التول والدانتيل في تصاميم عملية وكاجوال غنية بالتفاصيل الفنية المنسوجة بعناية، والتي لا تخلو من جرأة وغرابة أحياناً، وكان لافتاً تنسيق البوت العالية التي تغطي الركبة مع الفساتين والمعاطف والبناطيل القصيرة والطويلة.

وضمت مجموعة بيربيري البلوزات والقمصان الواسعة المريحة إلى جانب البناطيل ذات الخصر المرتفع، ويبدو أن هذا الاتجاه يسيطر على شكل البنطلون خلال الصيف المقبل، فقد طرح أكثر من مصمم خلال عروض أسبوع الموضة بلندن البنطلون ذا الخصر العالي منهم فيكتوريا بيكهام التي أعادت الشارلستون للبنطلون، وأميليا ويكستد، وكذلك دار ايد لاين لي، ونفس الأمر ظهر في مجموعة جولي جودوارد، فلم تغب البناطيل العالية الخصر عن العرض.