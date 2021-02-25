حقائب اليد الصغيرة.. ألوان صارخة

شعبان بلال (القاهرة)

حقيبة اليد قطعة أساسية في أزياء أي فتاة حول العالم، ويعتبرها خبراء الموضة أنها بمثابة قطعة الكريز التي تمنح لمسة جمالية لملابس السيدات. ومع اقتراب دخول شهر الربيع، عادت موضة الحقائب الصغيرة إلى الظهور من جديد، بعد أشهر من سيرة الحقائب الكبيرة، ولمس عشاق الموضة ذلك الأمر من خلال إطلالات عارضات الأزياء حول العالم خلال الأيام الأخيرة، وهنّ يحملن حقائب صغيرة جذابة.

سلاسل طويلة

ظهرت الألوان الفاقعة على حقائب اليد الصغيرة الجديدة، فقد أنتجت دار فالنتينو حقيبة باللون الأخضر الليمون المائل للأصفر وزينتها بحزام ذهبي، بينما اتجهت دار تودز إلى اللون الفوشيا في حقيبتها الربيعية، واختار المصممون استخدام ألوان النيون الأصفر، الذهبي والأزرق من أجل وضع قطعة تجذب الأنظار في أزياء الربيع.

وركزت دور الأزياء في حقائب الربيع على الحقائب ذات السلاسل الطويلة، فقدمت دار لويس فيتون حقيبتها الربيعية على شكل جلد التمساح مع سلسلة معدنية، بينما اتجهت دار فيرساتشي إلى سلسلة حمراء طويلة، في حقيبتها الخضراء، وكذلك دار فالنتينو التي منحت حقيبتها سلسلة ذهبية طويلة.

خامات مختلفة

تنوعت الخامات المستخدمة في حقائب ربيع 2021، فلم تكتف دور الأزياء باستخدام الجلود فقط، بل استغل المصممون خامات أخرى مثل الأقمشة، فقد أنتجت دار كريستيان ديور حقائب من قماش الدنيم، إضافة إلى حقائب بنقشة التايجر المفضلة لدى صنّاع الموضة في الآونة الأخيرة.

استخدامات متعددة

ركز مصممو الحقائب في دور الأزياء العالمية، على حقائب صغيرة ذات استخدامات متعددة، ولا تقتصر على نوع معين من الملابس لتكون متناسقة معها، منها دار ديور التي قدّمت حقيبة صندوقية صغيرة أنيقة، ذات اللونين البيج والأبيض، تصلح لمختلف المناسبات.

وتقول خبيرة الموضة ميريت عاطف، إن المصممون يتوقعون أن يكون الربيع القادم فرصة للخروج والتنزه، بعد عام من العزل المنزلي، لذلك صنعوا حقائب صندوقية مبطنة من الداخل بالأقمشة القابلة للانفصال، حتى تكون مناسبة عند لتنزه ووضع الطعام بداخلها.

تضيف أن تلك التصميمات تمنح السيدة حرية استخدام كبيرة، فهي تصلح للذهاب إلى العمل، والتنزه، وحتى مقابلة الأصدقاء، خاصة أن الألوان المستخدمة في هذا الربيع هي الألوان الفاقعة، والتي تتماشى مع كل أنواع الأزياء.