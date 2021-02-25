وينسلت: تعرضت للتنمر بسبب وزني

أبوظبي (الاتحاد)

اعترفت الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت بأنها عانت لتشعر بأنها امرأة جميلة بعد أن تعرضت للسخرية القاسية بسبب وزنها في العشرينيات من عمرها.

وكشفت كيت، في حوار مع صحيفة «The Guardian»، عن أنها فقدت ثقتها بنفسها التي تعرضت لضربة قوية، عندما كانت تتلقى التعليقات بشأن وزنها.

وأوضحت النجمة، البالغة من العمر 45 عاماً، أن التعليقات القاسية تلاعبت بانطباعها عن الجمال الحقيقي.

وعندما ظهرت كيت في فيلم تيتانيك العام 1997 بجانب ليوناردو دي كابريو، قالت الممثلة الكوميدية الأميركية جوان ريفرز مازحة: «لو خسرت 5 أرطال من وزنها، لكان ليو قادراً على الصعود بجانبها فوق الطوافة».