أسرار جمال نجمات بوليوود

القاهرة (الاتحاد)

كشف عدد من نجمات بوليوود منهن سونام كابور عن أنها تحافظ على توهج بشرتها عن طريق شرب كوب مليء بالماء الفاتر مع ملعقة من العسل والليمون كل صباح.

وتخلط أنوشكا مسحوق النيم والزبادي والحليب وماء الورد وهو المزيج، يساعدها على حماية بشرتها من حب الشباب والبثور.

تشرب ديبيكا ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء كل يوم، حيث تعتقد أن ذلك يساعدها على التخلص من السموم والبكتيريا الضارة من الجسم والبشرة.

تحب كارينا كابور هي الأخرى شرب 8 - 10 أكواب من الماء المغلي للحصول على بشرة صافية، لكنها تحب تدليك الزيت الساخن على فروة رأسها للتخلص من الشعور بالإجهاد.