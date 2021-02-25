معايير عالية للتخلص من النفايات الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

تقوم المنشآت الطبية بمجهودات كبيرة من أجل صحة الإنسان، وفي الوقت نفسه الحفاظ على البيئة، وذلك باتباع أساليب سليمة للتخلص من النفايات الطبية، وتعتبر النفايات الطبية هي تلك المخلفات التي تنتج من المواد المستخدمة لفحص وتشخيص المرضى والعناية بهم، وتشمل هذه المخلفات الإبر، والحقن، والقطن، والشاش، وبقايا العينات الملوثة بالدماء ومخلفات الصيدلية والمخلفات الكيميائية والمشعة، ومخلفات العمليات الجراحية، إلى جانب مخلفات هذه السنة المتمثلة في النفايات المتعلقة بعلاج فيروس كورونا (كوفيد- 19).

عن إدارة النفايات الطبية وطريقة التخلص منها، قالت لارا القاضي، مدير إدارة الجودة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: إنه يتم جمع النفايات من عنابر المرضى وفق معايير عالية، حيث هناك حاويات خاصة بكل غرفة مريض معرفة حسب اللون اللازم لنوع النفايات، التي يجب وضعها فيها، فعلى سيبل المثال، هناك الأصفر للنفايات الطبية والأسود للنفايات العامة والأبيض للنفايات الحادة، مثل الزجاج، وهناك صورة ملصقة على كل حاوية للتعريف بنوع النفايات التي يجب وضعها فيها.

متطلبات

وأوضحت أن مدينة الشيخ شخبوط حرصت على توظيف شركة تنظيف حسب المعايير العالمية، وتقوم هذه الشركة بجمع النفايات من الطوابق وجميع أنحاء المستشفى ووضعها بالأماكن الخاصة بجمع النفايات، حيث يتم وزنها قبل نقلها بمصعد خاص لنقل النفايات إلى غرفة النفايات العامة، ويقوم قسم الصحة المهنية، وقسم مكافحة العدوى في المستشفى بمراقبة دورية للحفاظ على هذه العملية بالشكل المطلوب، وعدم انتشار أي عدوى في المستشفى، وذلك من خلال مراقبة العاملين، وحدثهم على الالتزام باستخدام الأدوات الصحيحة، ولبس الأدوات الخاصة خلال التنظيف والنقل والتخزين.

وأكدت أنه لا تتم معالجة أي نفايات بالمستشفى أبداً، حيث إن هناك شركات خاصة تقوم بنقل هذه النفايات وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.. أما بالنسبة لأنواع النفايات الطبية الناجمة عن العلاج بالمستشفى، فقالت إنها عبارة عن نفايات طبية ونفايات عامة، حيث يتم جمع النفايات وفرزها حسب لون أكياس النفايات، ومن ثم يقوم عامل التنظيف بنقلها إلى غرفة النفايات الرئيسة ووزنها، ثم تقوم شركة نفايات خاصة بنقلها إلى مكان الحرق الخاص بالشركة.

تدوير

وبالنسبة لمراحل جمع وفرز هذه النفايات، أوضحت أنه يتم جمع النفايات من جميع أنحاء المستشفى (مثل غرف المرضى، مكاتب الموظفين، وما إلى ذلك...) حيث يقوم عمال النظافة بوضعها بحاويات أكبر ونقلها لغرفة الجمع الخاصة بالنفايات بكل طابق، ويتم وزنها ثم نقلها لغرفة الجمع الرئيسة، حيث تقوم شركة النفايات الطبية بأخذ هذه النفايات، بينما تقوم تدوير بنقل النفايات غير الطبية من المستشفى، وتحرص إدارة الشيخ شخبوط على تأجير شركة نفايات طبية مرخصة من قبل السلطات المسؤولة، كما تحرص على أحدث الطرق في التخلص من النفايات وفق معايير ومتطلبات دائرة الصحة في أبوظبي ومتطلبات الصحة المهنية أبوظبي وتدوير، لافتةً إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حجم النفايات الطبية الناجمة عن المنشأة خلال هذه السنة خلال فترة «كورونا».