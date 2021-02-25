شوبرا: عانيت الاكتئاب

القاهرة (الاتحاد)

كشفت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن أنها عانت الاكتئاب بعد وفاة والدها، إلا أن منح نفسها الوقت للشفاء هو ما قادها في النهاية إلى الزواج من المغني والممثل الأميركي نيك جوناس. وقالت نجمة بوليوود، البالغة من العمر 38 عاماً: إنها فقدت والدها في العام 2013، حيث أثرت خسارته على صحتها النفسية بشكل كبير، وجعلتها تمضي سنوات في حالة من الضعف. وأضافت أنه كان له تأثير هائل ومشجع على حياتها، بمثابة الرياح التي ترفع جناحيها لتستطيع التحليق، حسبما نقل موقع «Tulsa World».

وأضافت أنه كان شخصية نابضة بالحياة، لذلك عندما رحل ساد الصمت، وكان الحزن شعوراً مُغرياً يناديها، لذلك استسلمت لتلك المشاعر، لأنها تتفهم أنه من المهم منح نفسها الوقت الكافي لمعالجة ما حدث بشكل صحيح.