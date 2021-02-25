8 أسرار للصحة والسعادة

عزة يوسف (أبوظبي)

كشف تقرير نشره موقع «Science Times» عن عدد من كبار السن، أسرارهم وعاداتهم التي قد تكون السبب في محافظتهم على جهاز المناعة وصحتهم العامة، استناداً إلى أبحاث أكدت أن التمتع بالصحة والسعادة لا يتعلق بالجينات فقط، بل يمكن لأي شخص تحسين أساليب الحياة التي يتبعها ليعيش بطريقة صحية.

1- ممارسة التمارين البدنية تؤدي إلى التمتع بالصحة، بجانب الحفاظ على وزن مناسب، وتقليل ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

2- تجنب التوتر لأنه يؤدي إلى إطلاق هرمون الكورتيزول في الجسم، الذي يرفع ضغط الدم، ويحفز تخزين الدهون في البطن بمستويات عالية، ويساهم ذلك في ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لمدة طويلة في اليوم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، لعدم النشاط والانفصال عن العالم، وهي أمور تضر الصحة وتقلل مستوى السعادة.

4- لا داعي للتخلص من اللحوم تماماً، بل عليك تقليل كميتها واستبدالها بالبروتينات الصحية مثل الأسماك.

5- امتنع عن التدخين، لأنه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان، بما يعني زيادة احتمالات الوفاة في سن صغيرة.

6- وجدت الأبحاث علاقة بين استهلاك القهوة والعمر الأطول، وقد يعود ذلك إلى المستويات العالية من مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، إلا أن ملء فنجانك بالسكر والكريمة المخفوقة قد يؤدي إلى إبطال مزاياها الصحية.

7- يساهم التأمل في القضاء على الاكتئاب وخفض ضغط الدم، كما أنه يحسن نشاط الإنزيم المرتبط بالصحة، بما يعود على الشخص بآثار صحية هائلة، خاصة فيما يتعلق بالسعادة.

8- تؤدي زيادة الوزن إلى توتر الجهاز الهضمي، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان أيضاً، حيث يعد التمتع بوزن صحي أمراً حيوياً لعيش حياة صحية.