تدليك القدمين يخفف الألم ويهدئ الأعصاب

أبوظبي (الاتحاد)

يؤدي تدليك القدمين، إذا تم بالطريقة الصحيحة إلى الشعور بالراحة وتهدئة الأعصاب، عن طريق تحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى تخفيف الألم، حسب موقع «News 18».

ويقلل تدليك القدمين من القلق والاكتئاب، وينشط النهايات العصبية، بجانب الشعور بالحيوية، ومحاربة الأرق.

ويهدئ من التقلبات المزاجية، والشعور بالانزعاج الذي ينتاب المرأة شهرياً، عن طريق الضغط على المنطقة المقوسة داخل القدم بإصبع الإبهام مع التدليك للحصول على النتائج المرجوة.

ويعتبر تورم وألم القدمين أثناء الحمل وما بعد الولادة أمر شائع، ومن ثم فإن تدليك القدمين يساعد جسم المرأة على التعافي بشكل أسرع وتعزيز النشاط الأيضي الطبيعي، وتقليل آثار الانتفاخ والتورم.

وغالباً ما يعاني مرضى التصلب المتعدد من ضعف الرؤية أو انعدامها في عين واحدة، وضعف العضلات والإحساس المتخدر وصعوبة في التركيز والتعب المتواصل، إلا أن تدليك نقاط معينة في القدمين، يمكن أن يساعد في تخفيف تلك الأعراض.

وفي بعض الأحيان، يكون الصداع ناتجاً عن الجيوب الأنفية أو التوتر المتراكم في الرقبة والكتفين أو الصدغ أو الجزء الأمامي أو الخلفي من الرأس.

وفي أي من تلك الحالات، يمكن الضغط على القاعدة الخارجية لإصبع قدمك الكبير في كلتا القدمين، ثم الجزء الأمامي والخلفي من كل إصبع باستخدام تقنية الضغط والإرخاء، ستلاحظ التحسن على الفور.

ويوجد في أقدامنا نهايات عصبية لا حصر لها تتصل بالعمود الفقري، بما يعني أن تدليك نقاط معينة في باطن القدم قد يريح ألم العمود الفقري والأعصاب المرتبطة به.

وإذا ضغطت على أول فقرة بإصبع القدم الكبير مباشرة، ثم قمت بتدليكها لمدة 30 - 45 ثانية بحركة دائرية، فسيتم تجديد شباب عمودك الفقري.