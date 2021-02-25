كورونا يُحدث طفرة في عمليات التجميل بأميركا

ساعد تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة على إحداث طفرة في عمليات التجميل بسبب حرص الناس على تحسين مظهرهم في زمن الندوات الافتراضية على التطبيقات الإلكتورنية.

هادسون يونغ من بين أولئك الذين خضعوا لعملية تجميلية داخل عيادة راقية في وسط واشنطن. فهذا الخمسيني رأى في الجائحة الحالية الفرصة الأنسب للخضوع لعملية تجميل، على غرار أميركيين كثر.

ويغتنم عدد متزايد من الأميركيين الأزمة الصحية الحالية للخضوع لعمليات تجميل، إذ تغريهم خصوصا إمكانية التعافي بهدوء من المنزل من دون التعطيل عن العمل في ظل القدرة على العمل من بعد.

ويقول يونغ، المولع بحقن البوتوكس «أول مرة رأيت نفسي على تطبيق زوم، شعرت بالانزعاج». وقد خضع لجراحة تجميلية أولى في أكتوبر الفائت بهدف إزالة تجاعيد الوجه والعنق والجفنين.

وفيما يتفحص الطبيب مايكل سومينيك بأصابعه آثار العمليات التي تكاد تختفي، يوضح الرجل الخمسيني الذي انتقل للعمل في القطاع العقاري «اضطرارنا للنظر إلى وجهنا ساعات عدة يومياً أمر جديد علينا، ثمة حدود لما يمكن فعله من خلال تحسين الإضاءة أو زوايا التصوير».

وعلى غرار يونغ، يتذمر كثر من شكل وجههم في الندوات عبر الفيديو. وقد ازدادت الاستشارات الافتراضية بنسبة 64 % للجراحين في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وفق الجمعية الأميركية لجراحي التجميل التي تعدد بين الإجراءات الأكثر رواجا حقن البوتوكس ومنتجات شد الجلد وشفط الدهون.

ويكشف سومينيك عن ارتفاع بنسبة تراوح بين 50 % و60 % في الاستشارات الطبية لديه، قائلا «لاحظنا ازديادا مؤكدا في عدد العمليات الجراحية التجميلية التي يسعى الناس للخضوع إليها والمرتبطة مباشرة باستخدام تطبيق زوم».

ويضيف «المسار (الجراحي) الأكثر شيوعاً يتعلق بمنطقة الجفن العلوي أو العنق، لأن المستخدمين يرون لدى النظر إلى الكاميرا جلداً مترهلاً، أو ما يشبه الذقن المزدوجة».

بدورها، استفادت آنا كاسيريس من فرصة العمل من بُعد للخضوع لعملية جراحية كانت تخطط لها منذ زمن بعيد. وتقول «الجائحة أعطت الجميع عموما وقتا للتخطيط والاهتمام بهذه الأمور».

ومن منزل والديها في ضاحية واشنطن، أمضت آنا فترة النقاهة بعد خضوعها لتجميل في ديسمبر 2020 لتصحيح خلل شكّل لديها عقدة منذ المراهقة.

وتقول الملحقة الإعلامية، البالغة 25 عاماً «لم أضطر لأخذ إجازة طوال هذا الوقت، تمكنت من مواصلة العمل من السرير عبر جهاز الكمبيوتر المحمول».

وتعتزم الخضوع لعملية تجميل أخرى لشفط دهون الذراعين.

وتجري طبيبتها كاترين هانان سلسلة استشارات في عيادتها في قلب العاصمة الأميركية. وقد ارتفع عدد زبائنها بواقع الضعف تقريباً منذ بدء الجائحة.