العثور على كنز أثري داخل مقهى في إشبيلية

كشفت أعمال تجديد انطلقت الصيف الفائت في إحدى حانات إشبيلية جنوب إسبانيا، عن حمام من القرن الثاني عشر لا يزال في وضع ممتاز، ما يتيح للزبائن تناول مشروبات مع تأمل لوحات وزخارف تراثية.

ومنذ الساعات الأولى للأشغال، انكشفت كوة على شكل نجمة ما أثار عجب العاملين في الورشة.

ويروي ألفارو خيمينيث وهو عالم آثار مفوض للمساعدة في إطلاق الورشة في هذه المنطقة المحمية بسبب قربها من كاتدرائية إشبيلية، أنه لم يكن يتوقع «بتاتاً» الوقوع على هذا الاكتشاف.

وتوالت الاكتشافات بعدها، مع العثور على 87 كوة أخرى مع نجوم ومثمنات ترسم سماء ممتلئة بالنجوم في هذا البار ذي الطابع الشرقي المسمى «خيرالدا» على اسم المئذنة القديمة لمسجد إشبيلية.

وبعد الدهشة في بداية الورشة، اكتشف العمال لوحات كثيرة في الموقع الممتد على مئتين ومترين مربعين، إضافة إلى حمام عام مع مساحات للمياه الباردة والفاترة والساخنة.

وتعود هذه الحمامات التاريخية إلى أكثر من ثمانمئة عام، وقد عبرت لوحاتها ومنحوتها وزخرفاتها الجدارية الزمن بفضل مهندس من مطلع القرن العشرين، هو فيشنته ترافر أخفى سنة 1928 هذه الزخرفات والكوات لدى بنائه طبقتين إضافيتين في الموقع.



