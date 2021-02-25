نفوق طيور نحام بسبب تناول رصاص الصيادين

نفقت عشرات طيور النحام في الأيام الماضية في بحيرة في شمال اليونان، بعدما تناولت كميات من مادة الرصاص التي يستخدمها الصيادون بصورة غير قانونية، على ما أعلنت مجموعة بيئية.

وقال ستافروس كالباكيس من منظمة «حركة من أجل الحيوانات والنباتات البرية» غير الحكومية، لوكالة الأنباء اليونانية: «منذ استقبالنا أول طائري نحام مع أعراض تسمم نهاية يناير، عالجنا تسعة من هذه الطيور».

وأشار إلى أن هذه الطيور «كانت قد تناولت كلها كميات من الرصاص»، رغم القيود على الصيد خلال تدابير الإغلاق التي أعيد فرضها في اليونان منذ نوفمبر بسبب جائحة كوفيد-19.

واستحالت بحيرة أيوس ماماس في شبه جزيرة هالكيدي العام الماضي أول موقع لتكاثر النحام في اليونان، لكنه بات فتاكاً لهذه الحيوانات، بحسب ستافروس كالباكيس.

ولفت إلى أن «المشكلة تبدو محصورة» في هذه المنطقة، منتقداً الانتهاكات الواسعة للقيود المفروضة على الصيادين خلال فترة الإغلاق.

ولا يزال استخدام الرصاص الممنوع في اليونان في المناطق الرطبة، شائعاً في البلاد وفق مجموعات حقوقية.



