الشرطة الأميركية: لا اتهامات لنجم الجولف وودز بعد تعرضه لحادث

قال أليكس فيلانويفا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية، إنه لن يتم توجيه أي اتهامات لنجم رياضة الجولف تايجر وودز بعد أن تعرض لحادث مروري فردي بسيارته، والذي نجم عنه إصابته في القدم.

وقال فيلانويفا في تصريحات نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء:«لا نفكر في توجيه اتهامات من أي نوع في هذا الحادث».

وأضاف:«يبقى هذا مجرد حادث... حادث وليس جريمة».

وكرر قائد الشرطة تأكيده على أنه لا يوجد دليل على وجود خلل بسبب الأدوية أو الكحول أو المخدرات، ولن يوجه المحققون اتهاما لوودز بالقيادة المتهورة.

ووفقاً لبيان نشر مساء أمس الأول الثلاثاء في حساب نجم رياضة الجولف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن وودز «45 عاماً» كان «مستيقظاً ومتجاوباً، وكان يتعافى».

وأصيب وودز بعدة كسور مفتوحة في الجزء السفلي من الساق اليمنى، وجرى تثبيت قضيب في عظام الساق ومسامير في الكاحل خلال العملية الجراحية.

وذكرت السلطات أن وودز كان الشخص الوحيد في السيارة، وكان في وعيه عندما وصلت أول استجابة إلى مكان الحادث صباح الثلاثاء.

وتورط وودز في حوادث سيارات من قبل. ففي عام 2009 اصطدمت بسيارته في شجرة. وكلفه هذا خسارة العديد من صفقات الرعاية عندما تم الكشف عن أنه بحاجة للدخول لمركز لإعادة التأهيل.

وفي عام 2017 تم العثور عليه نائماً على عجلة قيادة سيارة كانت متوقفة، وتم إلقاء القبض عليه لأنه كان يقود تحت تأثير عقاقير. وقال إنه كان لديه رد فعل غير متوقع بسبب تعاطيه أدوية لآلام الظهر.



