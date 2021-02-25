أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

كشفت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية المصرية، عن حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن وضع الفنان المصري يوسف شعبان على جهاز التنفس الصناعي، بسبب مضاعفات إصابته بكورونا المستجد.

وقالت نهال عنبر لموقع «اليوم السابع» المصري، إن الفنان الكبير يوسف شعبان حالته الآن مستقرة إلى حد ما بعد ما شهدت انخفاضاً في ضغط الدم، وتتمنى من الله أن يشفيه بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تتابع حالته لحظة بلحظة مع الأطباء المعالجين له.

وأضافت أن يوسف شعبان «لا يحتاج لتنفس صناعي، خاصة أن نسبة الأوكسجين لديه لم تقل عن 94 في المائة»، مضيفة أن حالة شعبان لم تتغير منذ دخوله وحدة العناية المركزة بمستشفى العجوزة يوم الثلاثاء.

وكانت أنباء قد تم تداولها عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري.

جدير بالذكر أن شعبان بدأ العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام، حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم «في بيتنا رجل» إنتاج عام1961.

وتوالت أعمال الفنان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام، كما حقق نجاحاً كبيراً في الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلاً، أبرزها: المال والبنون، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان.

كما شارك شعبان في بطولة 50 عرضاً مسرحياً، وتم انتخابه نقيباً للممثلين المصريين في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003.



