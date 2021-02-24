«أهل المغنى» .. ممثلون في دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يشارك العديد من المطربين في المسلسلات التي يتم تصويرها لتعرض خلال رمضان المقبل، ومنهم من يعود إلى التمثيل بعد غياب تراوح بين عامين و11 عاماً، ومنهم من يواصل حضوره، بعدما توقفوا عن إصدار أغنيات ألبومات.

قمر.. فارس

بعد غياب 11 عاماً عن الدراما، يعود مصطفى قمر من خلال مسلسل «فارس بلا جواز»، مع شيري عادل، ومحمد ثروت، وتدور أحداثه في حلقات متصلة منفصلة حول شاب يعمل في شركة كبيرة، ويرفض الارتباط والزواج، رغم العروض الكثيرة التي تقدمها له أسرته وزملاؤه.

هلال .. المداح

يعود حمادة هلال بعد عامين من خلال مسلسل «المداح» مع أحمد بدير وحنان سليمان، ويجسد فيه شخصية شاب متزوج، ويتعرض للعديد من المشاكل على صعيد الأسرة والعمل، ويسعى للتغلب عليها، ولكنه يقع في مآزق أكبر. وكان هلال قدم في رمضان قبل الماضي مسلسل «ابن أصول»، ومن قبله «ولي العهد»، و«طاقة القدر»، و«قانون عمر».

أنوشكا .. زركش

تعود أنوشكا بعد غياب أربعة أعوام من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش» مع يحيى الفخراني، وهالة فاخر، ويتناول عدداً من القيم الاجتماعية الإيجابية والسلوكيات والتقاليد والعادات، وتجسد فيه شخصية مديرة دار أيتام تتميز بالدقة والصرامة، ولكنها تواجه مشاكل عديدة. أنوشكا شاركت كممثلة في مسلسلات رمضانية عديدة، منها: «المرسى والبحار»، و«فرقة ناجي عطا الله»، و«السيدة الأولى»، و«سرايا عابدين»، و«سقوط حر»، و«جراند أوتيل».

بشرى.. الاختيار

أما بشرى التي أصدرت في بداية مشوارها الفني ألبومين غنائيين، هما «بعد الغرام»، و«احكي»، ثم ركزت نشاطها على التمثيل، فتشارك في رمضان بمسلسلي «فارس بلا جواز»، و«الاختيار 2» مع كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، علماً بأنها شاركت في رمضان الماضي في «القمر آخر الدنيا»، ومن قبله «عوالم خفية»، و«لأعلى سعر».

هبة .. نسل الأغراب

أما هبة مجدي، فتشارك في مسلسلين تدور أحداثهما في صعيد مصر، هما «نسل الأغراب» مع أحمد السقا، وأمير كرارة، و«موسى» مع محمد رمضان.

مي .. لحم غزال

ويتكرر الأمر نفسه مع مي سليم التي بدأت مشوارها كمطربة، وفي العام 2010 اتجهت إلى التمثيل، تشارك في رمضان بمسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق، ووفاء عامر.

فهمي .. قارئة الفنجان

وأحمد فهمي الذي بدأ مشواره كعازف للكمان، اتجه إلى التمثيل العام 2007، يشارك في رمضان في مسلسلي «قارئة الفنجان»، و«كل ما نفترق»، وضيف شرف في «الاختيار 2».