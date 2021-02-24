«كورونا» يرهق المعلمين

أبوظبي (الاتحاد)

وجد استطلاع جديد أن أحد النتائج السلبية لوباء «كوفيد- 19» يكمن في جعل أعداد متزايدة من المعلمين يتركون وظائفهم خلال العام الماضي، بسبب الإجهاد والتوتر الذي أصابهم بسبب «كورونا» أكثر من أي سبب آخر.

وكشف تقرير أصدرته مؤسسة راند الأميركية للأبحاث والتطوير، ونقل نتائجه موقع «Study Finds»، أن الإجهاد هو السبب الأول الذي يجعل المعلمين يتركون وظائفهم.

وقال ثلاثة من كل أربعة أشخاص من المشاركين في الدراسة: إن العام الماضي كان مرهقاً نفسياً بالنسبة لهم غالبية الوقت.

وأشار المشاركون إلى الاضطرار إلى العمل لساعات أطول، والتحديات المتمثلة في التدريس عن بُعد، والمشكلات الفنية المتكررة، بجانب الأجور المنخفضة، هي أهم المشكلات التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر بين المدرسين.

وبينما يفضل البعض العمل من المنزل، إلا أن الحجر الصحي جعل الحياة أكثر تعقيداً وتحدياً للمعلمين، حيث ترك ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع وظائهم منذ مارس 2020 بسبب «كوفيد- 19».