مصطفى درويش «مخالف للقانون»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يجسد مصطفى درويش شخصية محامٍ في مسلسل «ضد الكسر»، لكنه يتلاعب ليجعل القانون في صالحه، وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية حول العلاقات الإنسانية.

وقال درويش لـ «الاتحاد»: إنه يشارك أيضاً في مسلسل «بين السما والأرض»، ويجسد شخصية قاتل محترف، والعمل مأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يتعطل بهم مصعد.

وحول «إبراهيم كراكيبو»، الذي يجسده في مسلسل «زي البيت الوقف»، كشف درويش عن أن الشخصية تتسم بالطابع الكوميدي حول سائق يفتعل الأزمات من أجل بسط نفوذه على المنطقة التي يقطن بها.

وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية حول العلاقات الأسرية، تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، وصابرين. وعلي الصعيد السينمائي يشارك درويش في فيلم «100 وش»، وتدور الأحداث حول عصابة تتعرض للنصب من خلاله، وتبحث عنه لاسترداد حقها.