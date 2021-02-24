سامح حسين ضيف «الأب الضال»

القاهرة (الاتحاد)

يعود سامح حسين للدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاث سنوات، ضيف شرف في مسلسل «عودة الأب الضال»، ويظهر في 5 مشاهد. ويجسد سامح دور زوج يلتقي هو وزوجته مع «الأب» في رحلة عودته إلى أسرته وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية بينهم.

ويقوم بيومي فؤاد بدور الأب المهمل غير المهتم بأولاده السبعة، ويحاول جمع شملهم من جديد ليعيشوا معاً، وتعتمد الأحداث على حلقات متصلة منفصلة، وتتناول حكايات وقصصاً مختلفة.

والعمل من 60 حلقة، سيتم عرض 30 في رمضان المقبل، والباقي بعد انتهاء الشهر الكريم.

يذكر أن سامح عرضت له في الفترة الماضية مسرحية «المتفائل»، حول شخص يحارب الأمراض الموجودة في المجتمع من خلال التفاؤل.