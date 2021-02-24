يغني للكويت.. حسين الجسمي: «يا نور الأرض»

بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية، وبمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت، أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية وطنية حملت عنوان «يا نور الأرض» تعاون في كلماتها مع الشاعر أحمد الشرقاوي، والملحن ناصر غنام الديكان.

وأعرب الجسمي عن سعادته بهذا العمل الوطني الذي يحمل كل معاني المحبة والاحترام للكويت وشعبها، مؤكداً حرصه دائماً على مشاركة إخوانه في كل عام بالاحتفالات السنوية الوطنية في شهر فبراير، داعياً استمرار الأمن والأمان لهذا الوطن الشقيق الغالي على قلبه هو وشعبه الكريم المحب.

وقال: أتشرف بتقديم هذا العمل الوطني «يا نور الأرض» إحساساً وحباً وفخراً بهذه المناسبة التي نعتبر ذكراها ذكرى فرحة وطن وفرحة شعب نُكنّ له كل الاحترام والتقدير.

وسيتم عرض الأغنية عبر تلفزيون الكويت والإذاعات المحلية الكويتية والخليجية والعربية، إلى جانب عرضها عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube ضمن فيدو كليب خاص بالأغنية.