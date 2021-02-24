بالصور.. حادث نجم الغولف الأميركي تايغر وودز

تعرض لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز لحادث سير خطير أسفر عن إصابات بالغة.

وقالت مصادر إخبارية إن وودز نقل إلى مستشفى قريب من موقع الحادث إثر انقلاب سيارته في إحدى ضواحي لوس أنجلوس وخضع لعملية جراحية.

وأضافت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان إن وودز كان وحده في السيارة، وكان لا بد من إخراجه منها، مضيفة أنه لم تكن هناك سيارات أخرى متورطة في الحادث.

كما ذكرت السلطات أن سيارة إسعاف نقلت وودز إلى المستشفى في حالة خطيرة. وقد تعرضت السيارة لأضرار بالغة.

من جهته، أكد مدير أعمال اللاعب، مارك شتاينبرغ، أن «تايغر وودز تعرض لحادث سيارة هذا الصباح في كاليفورنيا، حيث تعرض لإصابات متعددة في الساق»، مضيفاً أنه يخضع حالياً لعملية جراحية.



