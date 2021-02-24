دوبا الأسطورة يجتاز الأطلسي ويرحل فوق أعلى قمة بأفريقيا

توفي المغامر الأسطوري البولندي ألكسندر دوبا (74 عاماً)، المعروف باجتيازه المحيط الأطلسي وحيداً على متن قارب كاياك 3 مرات، بعدما اجتاز جبل كيليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا.

عائلة الرياضي البولندي أعلنت عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، أن دوبا توفي في 22 فبراير، وأنه «مات ميتة مسافر، بعدما بلغ أعلى قمة في أفريقيا، الكيليمنجارو، محققاً أحلامه».

المغامر السبعيني البولندي توفي بعد تسلقه أعلى قمة في القارة السمراء (5891,8 متر)، وقد أغمي عليه قبيل النزول، ولم يستعد وعيه رغم جهود إنعاشه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

المهندس المتقاعد دوبا اشتهر بعدما اجتاز وحيداً، ومن دون مساعدة، المحيط الأطلسي، على متن قارب كاياك 3 مرات، من دكار إلى أكاراو البرازيلية في 2011، ومن لشبونة إلى ولاية فلوريدا في 2014، ومن الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى السواحل الفرنسية.



