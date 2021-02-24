نفوق عشرات الدلافين على سواحل موزمبيق

عُثر الثلاثاء على جزيرة قبالة سواحل موزمبيق على 86 دلفيناً نفقت لأسباب غير معروفة، على ما أفادت وزارة البيئة.

وكان عُثر الأحد على عدد من الدلافين النافقة في الموقع نفسه، مما رفع مجموع لثدييات البحرية النافقة إلى 111.

أفاد بيان للوزارة الثلاثاء بأن "فريق محمية أرخبيل بازاروتو الطبيعية في مقاطعة إنهامبان عثر على 86 دلفيناً هامدة على الساحل الغربي لجزيرة بازاروتو".

يقع الأرخبيل في قناة موزمبيق، بين ساحل هذا البلد ومدغشقر.

وفتح تحقيق لتحديد سبب نفوق الحيوانات البحرية.

وأوضحت السلطات في بيان أن فريق الباحثين الذي عاين الدلافين ميدانياً لم يلاحظ عليها أي أثر لجروح، ولم يجد أي أثر لمادة مشبوهة في أجهزتها الهضمية.

وتعد محمية أرخبيل بازاروتو أول محمية بحرية في موزمبيق.

وتشكّل مياهها موطناً لعدد من الثدييات البحرية مثل الدلافين والحيتان وأبقار البحر.

وهي كذلك موطن لـ180 نوعاً من الطيور و45 من الزواحف و16 نوعاً من الثدييات البرية، بالإضافة إلى 500 من الأنواع البحرية والساحلية و2000 نوع من الأسماك.