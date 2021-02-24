عروض الأزياء تبقى أسيرة العالم الافتراضي في أسبوع الموضة بميلانو

لا تزال عروض الأزياء النسائية في شمال إيطاليا محصورة بالصيغة الافتراضية بعد مرور عام على ظهور فيروس كورونا، إذ يُفتتح أسبوع الموضة في ميلانو، اليوم الأربعاء في غياب الأنشطة الحضورية، لكنّ ثمة آمالاً في أن تؤدي عمليات التلقيح إلى إنعاش القطاع بعد معاناته جرّاء الجائحة.

وبعد مرور عام، لا يزال القطاع يعاني التداعيات الاقتصادية والتنظيمية لوباء أصبح عالمياً.

ومع ذلك، فإن نسخة هذه السنة من أسبوع الموضة في ميلانو التي تقام من فبراير إلى الأول من مارس المقبل تسعى إلى إظهار قدرة صناعة الموضة على التكيّف والصمود.

وبالتالي، لن تقام هذه السنة اية أنشطة بحضور جمهور في أسبوع الموضة في ميلانو، بل ستنحصر بمنصة رقمية خاصة سمّيت "الغرفة الوطنية للموضة" ("كاميرا ناتسيونالي ديلا مودا")، تنقل 68 عرضاً و65 عرضاً تقديمياً وسبعة أنشطة أخرى تشكّل برنامج هذا الحدث الجديد لأزياء خريف وشتاء 2021-2022 النسائية.

وينطلق الأسبوع بحدث يحمل عنوان "وي آر ميد أن إيتالي" ("نحن من صنع إيطاليا")، هو مشروع رقمي لمجموعة "حياة السود مهمة في الموضة الإيطالية" التي تعمل للإدماج والتنوع في قطاع الأزياء الإيطالي.

عروض

وتتوالى بعد ذلك على مدى ستة أيام عروض دور الأزياء الكبرى، وسيكون بعضها مسجلاً سلفاً فيما سيبث بعضها الآخر في نقل حي ولكن من دون جمهور، وباكورتها أول تشكيلة ملابس جاهزة صممها كيم جونز لدار "فندي"، ثم مجموعات "برادا" و" موسكينو" و"أرماني" و"دولتشه إي غابانا" و"فالنتينو" التي تؤكد مجدداً، من خلال عرض تشكيلتها في ميلانو، خيارها المتمثل في إقامة أنشطتها في بلدها.

انطلاقاً من ذلك، يُقاس نجاح أسبوع الموضة من خلال عدد المُشاهدات على الإنترنت، علماً أن النسخة الأخيرة من أسبوع الموضة اللومباردي في سبتمبر استقطبت أكثر من 43 مليون مشاهدة على قناة البث التدفقي وحدها.

أما مجموع المشاهدات لعروض ميلانو في العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيو وويبو) فتجاوز 618 مليوناً، بحسب الإحصاءات.



