وفاة الشاعر الأميركي المخضرم فيرلينجيتي عن 101 عام

قالت مكتبات سيتي لايتس إن الشاعر والناشر الأميركي لورانس فيرلينجيتي توفي عن 101 عام.

وباتت مكتبات سيتي لايتس في سان فرانسيسكو، والمملوكة لفيرلينجيتي، ملاذا أدبيا على الساحل الغربي لكتاب حركة جيل "بيت" مثل جاك كيرواك وألين جينسبيرج.

وقالت سيتي لايتس عبر تويتر إن فيرلينجيتي، الذي لعب دورا محوريا في معركة حرية التعبير بعد أن نشر قصيدة (عواء) لجينسبيرج في عام 1956، توفي مساء الاثنين. وأضافت "نحبك يا لورانس".

وعندما بلغ فيرلينجيتي 100 عام في 24 مارس 2019، أعلن مسؤولو سان فرانسيسكو أنه يوم لورانس فيرلينجيتي. وأقامت مكتبات سيتي لايتس حفلا رغم أن صاحب التكريم لم يحضر بسبب ضعف البصر وصعوبة التواصل.