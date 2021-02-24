"تويتر" تحذف مئات الحسابات

قالت شركة تويتر إنها حذفت 373 حسابا مرتبطا بروسيا وأرمينيا وإيران بعدما خالفت سياساتها.

وأضافت الشركة أنها حذفت 238 حساباً بسبب انتهاكات مختلفة لسياساتها.

وقالت تويتر إنها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تعتزم النظر في أسباب حظر تويتر للحسابات.

وقالت تويتر أيضا إنها حذفت 35 حسابا مرتبطا بأرمينيا.