انفصال أشهر ثنائي غنائي فرنسي

باريس (أ ف ب)

في نبأ أثار صدمة في الأوساط الموسيقية، أعلن عضوا فرقة «دافت بانك»، أشهر ثنائي غنائي في العالم، انفصالهما، خلال مقطع مصور حمل عنوان «الخاتمة»، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات استمرت حوالي ثلاثة عقود. ويظهر المقطع، عضوي الفرقة، وعلى رأسيهما خوذة الروبوت التي اشتُهرا بها، وهما يسيران في أرض صحراوية قاحلة. وأكدت مسؤولة إعلامية تتعاون مع الثنائي الغنائي الفرنسي الأشهر عالمياً في موسيقى الإلكترو، انفصال الفرقة التي أسسها سنة 1993 توماس بانغالتير (46 عاماً) وغي مانويل دو هوميم كريستو (47 عاماً).