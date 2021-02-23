فيسبوك تعيد «الأخبار» في أستراليا

سيدني (أ ف ب)

أعلنت فيسبوك أمس عزمها رفع الحظر على المضامين الإخبارية في أستراليا «خلال الأيام المقبلة»، وجاء القرار بعد موافقة الحكومة على تعديل قانون يرغم عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام مقابل استخدام محتواها.. وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ والمدير العام لفيسبوك في أستراليا ويل إيستون، إن الجانبين توصلا إلى تسوية على مسائل رئيسة في هذا الشأن.. وأضاف إيستون: بفضل هذه التغييرات، سنواصل استثمارنا في الصحافة، وسنعيد للأستراليين المضامين الإخبارية.. وكانت فيسبوك حجبت الأسبوع الماضي الروابط الإخبارية الصادرة عن وسائل الإعلام في أستراليا إثر خلاف مع الحكومة.