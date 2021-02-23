5 أيام لبنانية في معهد الشارقة للتراث

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مساء أمس الأول، فعاليات أسبوع التراث اللبناني، التي ينظمها المعهد، من 22 حتى 26 فبراير في تمام الخامسة والنصف مساءً، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» بقلب الشارقة، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، تحت شعار: «تراث العالم في الشارقة» في ظل التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: يأتي أسبوع التراث اللبناني استكمالاً لأسابيع التراث العربي ضمن أسابيع التراث العالمي التي ينظمها المعهد، فاليوم وصلنا إلى لبنان، هذا البلد المميز الذي يعيش في وجدان الناس، فكلما ذكر لبنان تبادر إلى الذهن الثقافة وطباعة الكتب والفنون، كلها كان منبعها لبنان.

وأعرب إيلي عرب، القنصل اللبناني، عن سعادته بالمشاركة في برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، وقال: أتاح لنا البرنامج أن نكون حاضرين في إمارة الشارقة ضمن أسبوع التراث اللبناني، لنعرف الجمهور وزوار الشارقة بالتراث اللبناني العريق والمتنوع.