«ملهمة» برنامج للتعريف بالكوادر النسائية

الشارقة (الاتحاد)

خصصت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قناة «الشرقية من كلباء»، برنامجاً جديداً بعنوان «ملهمة»، لتسليط الضوء على كوكبة من فتيات المنطقة الشرقية اللواتي تميزن في مختلف المجالات والحقول التي يعملن بها.. وتبدأ القناة ببث برنامجها الأسبوعي الجديد كل يوم أحد الساعة السابعة مساءً، ويعاد الاثنين 5:15 صباحاً و4:15 مساءً، حيث يعد البرنامج ديما مرشد ويخرجه حمزة كلوب.

ويستضيف البرنامج في كل حلقة من حلقاته، وعلى مدى 27 دقيقة، شابات وسيدات من ملهمات المنطقة الشرقية ممن تركن بصمتهن الخاصة في مجتمعهن ووصلن إلى مناصب ودرجات علمية عالية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحققن نجاحات في تخصصاتهن.

ويتضمن البرنامج فقرات منوعة، حيث تبدأ مقدمة البرنامج عائشة الأنصاري بفقرة تتحدث فيها عن نساء الوطن، ثم تتطرق للصفات التي تتحلى بها ضيفة الحلقة دون التعريف بهويتها، ليتناول البرنامج بعد ذلك تقريراً مصوراً يعرف بالضيفة من مكان عملها، في حين تشمل الفقرة الأخيرة حواراً مع الضيفة يتناول محاور عدة حول شخصيتها وطموحاتها والتحديات التي واجهتها خلال مسيرة دراستها وعملها وإنجازاتها المهنية. ومن أبرز الشخصيات الملهمة التي سيستضيفها البرنامج في حلقاته الـ«17» جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، والقاضي يقين الحمادي أول قاض امرأة في مركز فض النزاعات الإيجارية، والمهندسة مروة التفاق رئيس قسم تصميم المباني والمنشئات الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتورة نورة الهوتي أستاذ محاضر في كلية الاتصال بجامعة الشارقة فرع كلباء، وغيرهن.