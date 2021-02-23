«طاولة الشيف» تطلق آخر فعالياتها

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن انطلاق آخر نشاطات سلسلة «طاولة الشيف» في العاصمة الإماراتية من 14 مارس إلى 3 أبريل تحت عنوان نجوم طاولة الشيف، التي تُعدّ أشهر فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي، وتعقد على مدار العام، وتشارك في الفعالية الأخيرة مجموعةٌ مختارة من أفضل المطاعم التي سبق لها المشاركة في فعاليات سلسلة طاولة الشيف، لتسلّط الضوء على رقي وتنوع الأطعمة العالمية في الإمارة من خلال عروض شاملة لقوائم طعام مُعدّة خصيصاً، وباقة من أشهى الأطباق في أروع الوجهات الحائزة عدة جوائز.

كما سيتمكن الزوار من تذوق ألذ الوصفات، ويحظى رواد المطاعم بفرصة للاستمتاع بأضلاع العجل القصيرة والمشوية على الفحم، وقال أندو تاكاشي، كبير الطهاة في مطعم توري نو سو: نشعر بالسعادة لمشاركتنا في الفعالية الرابعة والأخيرة من سلسلة طاولة الشيف، ونتطلع إلى تقديم أطباقنا المميزة على مدار أربعة أسابيع، وكلنا ثقة بأن النكهات واللمسات الفريدة التي تزخر بها مأكولاتنا ستنال إعجاب الذواقة.