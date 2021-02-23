5 طرق للتخلص من «الإدمان الرقمي»

ترجمة: عزة يوسف

شدد تقرير نشره موقع «Celebrity Fitness» على أن العالم الرقمي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، وأوضح أن هناك 5 طرق حتى لا يستهلك اليوم بالكامل :

روتين صارم

عليك أن تفكر في قضاء فترات للتخلص من سموم وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق تحديد موعد بداية وتوقف عمليين وواقعيين.

ويمكنك تبني هذا النهج خلال عطلات نهاية الأسبوع، بحيث لا تضطر إلى تجنب أجهزتك الرقمية أثناء أيام العمل، كما يمكنك البحث عن تطبيق لمساعدتك في ذلك.

لا تستسلم

يمكنك إخفاء تطبيقات الوسائط الاجتماعية من هاتفك بشكل مؤقت مهما كان نوع جهازك، بدلاً من حذفها تماماً، وحتى إذا كان عليك إزالة تلك التطبيقات، يمكنك إعادة تثبيتها مجدداً، وقد يجعلك بذل الجهد أكثر وعياً لاستخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام.

راقب نفسك

يمكنك أن تحسب الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة وتراقب نفسك، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت للتكيف على استخدام وسائل التواصل عند الضرورة ولفترة محددة.

ابعد هاتفك

اشحن هاتفك بعيداً عنك، وضعه بعيداً عن سريرك أثناء النوم، حيث إن ذلك له فوائد متعددة، فهو يمنحك نوماً أفضل، مع تقليل الوقت الذي تقضية على هاتفك فور الاستيقاظ.

تابع تقدمك

احتفظ بدفتر ملاحظات لتدون طريقتك في التخلص من السموم الرقمية، والوقت الذي قضيته بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية، بما يجعلك أكثر اعتياداً على القيام بالأشياء بالطريقة القديمة دون الاعتماد على هاتفك.