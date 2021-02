شاشة «أبوظبي».. 7 برامج نوعية و«دراما» حصرية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

باقة من البرامج الترفيهية والحوارية وأعمال تلفزيونية حصرية تعرضها شاشة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي في دورتها البرامجية الجديدة التي أعلنتها خلال فبراير الجاري، لتعكس عبر 7 برامج نوعية و«دراما» حصرية توجهات «أبوظبي للإعلام» نحو تحقيق نقلة شاملة، وإنتاج محتوى مميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته.

In Style with RYM

تعرض القناة برنامج In Style with RYM، حيث تستضيف ريم السعيدي في كل حلقة ستايلست وخبراء موضة ومكياج لخلق إطلالات مبتكرة لمختلف المناسبات والأوقات، ويعرض البرنامج كل ثلاثاء عند الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات، اعتباراً من 23 فبراير.

مواسم جديدة

تستمر قناة «أبوظبي» بعرض مواسم جديدة من البرامج التي لاقت نجاحاً لدى المشاهدين، فبعد نجاح الموسم الأول الذي عرض العام الماضي، تعود الإعلامية وفاء الكيلاني بالموسم الثاني لبرنامجها الحواري «السيرة» مع شخصيات فنية ونجوم مختلفين، وتطل ندى الشيباني على جمهورها عبر برنامجها الحواري «هذا أنا» في موسمه الخامس ليقدم للجمهور حوارات شائقة مع شخصيات تركت أثراً في مجالات الفن والإعلام والرياضة، ويروي الضيف تفاصيل حياته والمحطات الفارقة التي مر بها أثناء مسيرته، ويتابع الجمهور المجلة الأسبوعية الطبية «للصحة عنوان» والتي تشمل مواضيع عن الطب واللياقة والجمال الطبيعي والصحة العقلية، كما يركز الموسم الجديد على كيفية الحفاظ على صحة جيدة ولياقة وجمال واستقرار نفسي في ظل الظروف الراهنة نتيجة جائحة «كورونا»، كما تستمر القناة بعرض برنامج «نحو المستقبل» الذي يسلط الضوء على سياسات استشراف المستقبل التي تنتهجها دولة الإمارات، ويستمر الترفيه مع الجزء الرابع من البرنامج الحواري «زهرة الخليج» من تقديم عبد الله الغامدي، وفاطمة الهندي، وبرنامج «يلا سوشيال» الذي يعتمد في محتواه الترفيهي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموسم الثاني من برنامج الديكور «تصاميم» الذي تقدمه فرح الحميضي، عن التقنيات الفنية المتعددة، وكل ما يخص التصميم الداخلي.

«لا تشلون هم»

يقدم فهد هيكل البرنامج الوثائقي الحواري «لا تشلون هم» الأول من نوعه عربياً وعالمياً ضمن فئة برامج تلفزيون الواقع، ليسلط الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها دولة الإمارات في خدمة المجتمع، من الأمن الغذائي إلى الدوائي وأمن الحدود والأمن الداخلي ورجال الشرطة والإطفاء والأطباء والعلماء وغيرها الكثير ليكون المجتمع آمناً مطمئناً وسعيداً، ويعرض البرنامج كل سبت عند الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، اعتباراً من 6 مارس.

«السطر الأخير»

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة البرنامج الحواري «السطر الأخير» الذي يطرح أبرز القضايا السياسية والاجتماعية من أنحاء العالم، حيث يسعى مقدم البرنامج أحمد اليماحي إلى عرض وجهات نظر ومواضيع مختلفة مثيرة للنقاش بأسلوب عفوي وارتجالي، ويتميز البرنامج بتقديم حقائق تدعم المواضيع المطروحة، ويُعرض البرنامج المباشر كل سبت عند الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.

«تحدي النجوم»

تعرض قناة «أبوظبي» خلال دورتها البرامجية «تحدي النجوم» - (Celebrity Game Face) أحد أضخم البرامج الترفيهية العالمية بنسخته العربية، الذي تقدمه نجمة الكوميديا شيماء سيف، ويطل ثلاثة ضيوف من المشاهير مع أصدقائهم أو عائلاتهم من منازلهم بطريقة عفوية لتتحداهم شيماء من منزلها، من خلال مجموعة من الألعاب المضحكة والمحرجة أحياناً، ليحصل الفائز بنهاية البرنامج على جائزة نقدية تُقدم إلى إحدى الجمعيات الخيرية، ويعرض البرنامج كل أربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات.

«غني ع العالي»

بدأت القناة بعرض البرنامج الغنائي الجديد «غني ع العالي» - Unplugged، الذي تقدمه ملك الحسيني، ويجري تصوير حلقاته على أسطح المباني في مدن عربية مختلفة، ويجري تقديم العروض الموسيقية بتوزيع جديد في ظل أجواء طبيعية تزينها الإضاءة التي تتغير مع غروب الشمس، وتتخللها أحاديث وحكايات، ويعرض البرنامج كل خميس عند الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات.

تطبيق ADTV

توفر قناة «أبوظبي» محتواها للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق ADTV المتوافر على منصات «آندرويد تي في»، و«آبل تي في» و«آبل ستور»، و«جوجل بلاي»، إلى جانب توفير خدمة البث المباشر وميزة Catch up التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات في أي وقت.

«إلا أنا»

اختارت القناة لجمهورها مسلسل الدراما الاجتماعية المشوقة «إلا أنا» لعرضه من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، ويتميز العمل بأحداث متصلة تسرد كل حكاية في عشر حلقات تمثل جوانب من حياة الشريحة الأكثر تأثيراً في المجتمع وهي المرأة، وذلك من خلال انتقاء موضوعات تهم المرأة مثل الصمت الزوجي والطموح، والكفاح، والعنوسة والحب والعمل، والعنف ضد المرأة، وحقوق المرأة.

«بخور القصايد»

تعرض القناة لمشاهديها العرض الأول والحصري للدراما السعودية «بخور القصايد» من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، المكون من 10 قصص تدور أحداثها حول مجموعة من حكايات الحب الرومانسية والاجتماعية، دُمجت معها قرابة سبعين قصيدة من قصائد سمو الأمير خالد الفيصل، حيث تم اختيار كل قصيدة لتعبر عن الحالة الدرامية في مجريات مشاهد وأحداث القصص، وهو من بطولة تركي اليوسف، وميلا الزهراني، وبدر اللحيد وطلال السدر، ومن تأليف عفاف مطر وإخراج إياد عصام نظمي وعمر إبراهيم، ويعرض، ابتداءً من 25 فبراير من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.

«إكسبوبيديا»

برنامج EXPOPEDIA للتعريف بمستجدات EXPO2020، حيث ستحاور أميرة محمد ممثلي الدول التي ستشارك في الحدث العالمي الأكبر في المنطقة، بالإضافة إلى عرض تقارير عن تاريخ هذه الدول وطبيعة مشاركتها واستعداداتها، من خلال تسليط الضوء على تحضيرات الجناح الخاص بها في موقع الحدث، ويعرض البرنامج كل سبت عند الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات.

My Lifestyle مع مينا روز

خصصت القناة للعنصر النسائي البرنامج الواقعي MY Lifestyle مع مينا روز، الذي يرافق مقدمة البرنامج من منزلها خلال حياتها الطبيعية كربة منزل وامرأة عاملة وأم وزوجة، ويتضمن العديد من الفقرات المتنوعة والأمور الحياتية بطريقة عفوية، حيث تتنوع الفقرات بين الطبخ والأمومة والديكور والستايل والثقافة واللياقة وغيرها من المواضيع التي تهم المرأة العربية العصرية، ويعرض البرنامج من الأحد إلى الخميس عند الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، اعتباراً من 28 فبراير.