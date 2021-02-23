عرض قطع وأثاث من شقة مصمم عالمي شهير في مزاد

طرح نحو 600 قطعة من عالم المصمم الياباني كنزو تاكادا الذي قضى عن 81 عاما في كتوبر الفائت بسبب مرض كوفيد-19، خلال مزاد في 11 مايو في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما أعلنته دار «آركوريال» اليوم الثلاثاء.

وكان كنزو، من الأسماء الكبيرة في عالم الموضة، وهو أول مصمم ياباني يحقق نجاحاً كبيراً في باريس، حيث زيّن شقته في حي «سان جرمان دي بريه» بإبداعات عكست مخيلته الخصبة التي تبرز تأثره بتيارات مختلفة.

ومن القطع التي ستُطرح في المزاد، حصان من خشب شجرة هينوكي (من أنواع السرو) اليابانية بقيمة مقدرة بثلاثين ألف يورو، وتمثال بوذا من القرن الثالث إضافة إلى قطع من العصر ما قبل الكولومبي وحقبة «آر ديكو». وللمرة الأولى، تُطرح في المزاد لوحات رسمها كنزو بنفسه.

وقال مفوض المزاد ستيفان أوبير إن «قطع الأثاث واللوحات والمقتنيات والأعمال الفنية تنشئ توازنا دقيقا بين التأثيرات الشرقية والغربية، بما يعكس الروحية العابرة للزمن لهذا النابغة المبدع».

وتُعرض كامل قطع الأثاث في شقة كنزو، في دور العرض التابعة لدار «آركوريال» للمزادات في باريس بين السابع من مايو والعاشر منه.

وفي سبعينيات القرن الماضي، بنى كنزو منزلا يابانيا في قلب باريس وسكن فيه. وفي 2009، فضّل المصمم، البالغ حينها 70 عاماً، العيش في شقة مع إطلالة كاشفة. وقال، في مقابلة صحفية «لدى وصولي إلى باريس، كنت مصمما على السكن في منزل مع حديقة يابانية. تحقق حلمي. الآن، أريد أن أعيش حياة مختلفة».

وقد بلغت قيمة أثاث المنزل في المزاد عندها 1,9 مليون يورو.