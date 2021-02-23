طفل مصري يثير الدهشة في سباقات الرالي

يأمل الطفل المصري منصور طارق (5 أعوام) في أن يسير على خطى والده ويصبح سائق راليات محترفاً عندما يكبر.

ويشارك منصور حاليا في بعض السباقات على الرغم من صغر سنه.

ففي سباق رالي للهواة نُظم على مشارف القاهرة آخر الأسبوع الماضي، أنجز منصور المهمة فيما يزيد قليلا على أربع دقائق، بينما كان يقود سيارة أطفال مفتوحة الجوانب في مضمار سباق يشمل حفراً وتلالاً صغيرة بالصحراء.

وأكمل الفائز بالمركز الأول السباق في دقيقة واحدة و48 ثانية.

وقال طارق العريان، متسابق الراليات ووالد منصور والسائق المساعد معه في سباقاته، إن أولويته هي الحفاظ على سلامة ابنه بالتيقن من أن لديه المعدات الصحيحة وسيارة صغيرة سهلة التشغيل.