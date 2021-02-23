الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا في المستشفى لليوم السابع

أمضى الأمير فيليب (99 عاماً) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ليلته السابعة في المستشفى الذي دخله كإجراء وقائي.

ودخل الأمير فيليب دوق إدنبره مستشفى الملك إدوارد السابع الخاصة في لندن مساء الثلاثاء الماضي بناء على توصية من طبيبه، بعد أن شعر بتوعك.

وقال قصر بكنجهام إنه سيبقى في المستشفى عدة أيام تحت الملاحظة، وإن زوجته الملكة (94 عاما) في قصر وندسور، منزلها الواقع غربي لندن، حيث أمضى الزوجان فترة العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وتلقى الزوجان الجرعة الأولى من لقاح كورونا ومرض الدوق لا علاقة له بالجائحة.