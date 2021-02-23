تعويم حيتان طيارة بعد جنوحها عند ساحل نيوزيلندي

نجحت فرق الإغاثة في نيوزيلندا، الثلاثاء، في تعويم حيتان طيارة بعد جنوحها على الساحل، غير أن الثدييات بقيت قريبة من الشاطئ، ما يهدد بغرقها مجدداً، وفق السلطات.

وأوضحت وزارة الحفظ النيوزيلندية، في بيان، أن الثدييات الجانحة كانت ضمن مجموعة تضم حوالي خمسين حوتاً عُثر عليها الاثنين جانحة في فارويل سبيت، وهو شريط رملي يقع على مسافة 90 كيلومتراً شمال مدينة نيلسون في أقصى شمال الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

وأعادت فرق الإغاثة حوالي أربعين حوتاً إلى المياه مساء الاثنين قبل جنوحها مجدداً صباح الثلاثاء.

وساعد نحو ستين متطوعا في تعويم 28 حوتاً آخر نجا من الغرق.

وقالت ناطقة باسم وزارة الحفظ، إن «الحيتان قريبة من الساحل ومن غير المؤكد أنها ستسبح نحو الساحل، أو أنها لا تجنح مجدداً».

وأوضحت أن متطوعين وموظفين في الوزارة لا يزالون في المكان وهم مستعدون للتدخل عند الحاجة.

وقد نفق ما لا يقل عن 15 حوتاً من هذه المجموعة.

ويمتد شريط فارويل سبيت الرملي على مسافة 26 كيلومتراً انطلاقاً من خليج غولدن باي.

وشهدت المنطقة نحو عشر حالات جنوح جماعي للحيتان الطيارة على مدار الأعوام الخمسة عشر الأخيرة. وفي فبراير 2017، تقطعت السبل بنحو 700 من هذه الثدييات في فارويل سبيت ما أدى إلى نفوق حوالى 250 منها.

ولا تعرف الأسباب المحددة لهذه الحالات التي قد تكون ناجمة عن أمراض أو عن خلل في أنظمة التوجيه لدى هذه الحيوانات أو بفعل سوء الأحوال الجوية أو لإمكان أن تكون هذه الحيتان ملاحقة من حيوان مفترس.



