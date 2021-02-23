علماء يكتشفون استعداداً جينياً مرتبطاً بالإصابة الحادة بكورونا

توصل علماء بالمدرسة العليا للاقتصاد، والمعروفة أيضاً باسم جامعة البحوث الوطنية في روسيا، إلى وجود «استعداد جيني» للإصابة الحادة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.

وأرجع العلماء في بحث جرى نشره في دورية فرونتيرز لعلوم المناعة الاستعداد للإصابة إلى مجموعة من ستة جزيئات تساهم في مجموعة الخلايا التائية المناعية التي تعتبر «أحد الآليات الأساسية التي يستخدمها جسم الإنسان لمكافحة العدوى الفيروسية».

وعلى الرغم من أن الجزيئات، التي تعرف بأنها من فئة مستضدات الكريات البيضاء البشرية «فريدة في كل إنسان»، فإن مسألة «ما إذا كانت تدمر فيروس كورونا أم لا، تحددها بصورة كبيرة الجينات»، حيث إنه يتم وراثة الجزئيات من الأبوين.

وخلص العلماء إلى أنه في حال «كان لدى الشخص مجموعة جزيئات غير قادرة على تدمير الفيروس، فإنه من المرجح أن يصاب بالمرض بصورة حادة».

واعتمدت النتائج على تحليل لعينات خصائص وراثية لمصابين بمرض كوفيد- 19 في موسكو ومدريد، بالإضافة إلى مجموعة عينات من أشخاص أصحاء.

ويذكر أنه تم تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة وفاة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بحسب البيانات الرسمية لجامعة جونز هوبكنز الأميركية، بالإضافة إلى نحو 111 مليون حالة إصابة.



