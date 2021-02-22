لأول مرة.. "ناسا" تصور فيديو لهبوط مسبار على المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الاثنين، أول مقطع فيديو يصور هبوط المسبار المتجول "برسفيرنس" على سطح كوكب المريخ في إنجاز تقني غير مسبوق.

وأظهر مقطع الفيديو، ومدته ثلاث دقائق و25 ثانية، انتشار المظلة وهبوط العربة الجوالة على سطح الكوكب الأحمر.

مسبار برسفيرنس بعد هبوطه على كوكب المريخ

وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا "هذه لقطات فيديو رائعة حقًا. ... إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".

كانت ناسا نشرت، الجمعة، صوراً جديدة لوصول المركبة في اليوم السابق إلى المريخ.

وبات الروبوت "برسفيرنس" خامس مركبة من هذا النوع تحقق إنجاز الهبوط على الكوكب الأحمر.