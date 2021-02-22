"أور" الأثري في انتظار البابا

موقع أور الأثري القديم، قرب محافظة الناصرية العراقية، والبقعة التي يُعتقد أنها مسقط رأس نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، ومحطة مهمة ضمن الزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق مطلع الشهر المقبل.

(رويترز)